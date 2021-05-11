印度疫情｜恆河岸邊驚現逾100具遺體　或為新冠肺炎死者

撰文：洪怡霖
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社交媒體上流出北部恆河（Ganges）岸邊出現不少屍體漂浮在水面的影片和相片。英媒5月10日引述印度官員指，那裏至少有40具遺體，有些媒體報道屍體數量過百。當地媒體認為，這些人可能死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。
全印穆斯林聯盟（AIMIM）發言人伯坦果德（Waris Pathan）在Twitter發布影片，他說河中有150多具遺體：
More than 150 dead bodies of Covid fatalities dumbed in river Ganges in Buxar, Bihar...— Waris Pathan (@warispathan) May 10, 2021
1. They aren't part of any data
2. This will cause greater spread of virus & other diseases
3. This is only one such sighting - one is getting many such reports#CovidIndia pic.twitter.com/Rb8OX5OBbj
英國廣播公司（BBC）10日報道，這些遺體是在比哈爾邦（Bihar）和北方邦（Uttar Pradesh）間的恆河流域附近被發現，當地官員庫馬爾（Ashok Kumar）說可能來自北方邦，將被埋葬或火化。
報道引述記者與居民稱，當地缺乏火化所需的木材且殮葬費上升，某些貧困家庭只可以把死於新冠肺炎的家人遺體扔進河裏。
新德里電視台（NDTV）引述官員表示，屍體似乎發脹及曾遭火燒，或是地方政府在北方邦恒河沿岸火化新冠死者期間，令遺體浸在河中。