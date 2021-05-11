印度疫情｜恆河岸邊驚現逾100具遺體　或為新冠肺炎死者

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-11 12:34

社交媒體上流出北部恆河（Ganges）岸邊出現不少屍體漂浮在水面的影片和相片。英媒5月10日引述印度官員指，那裏至少有40具遺體，有些媒體報道屍體數量過百。當地媒體認為，這些人可能死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

全印穆斯林聯盟（AIMIM）發言人伯坦果德（Waris Pathan）在Twitter發布影片，他說河中有150多具遺體：

More than 150 dead bodies of Covid fatalities dumbed in river Ganges in Buxar, Bihar...



1. They aren't part of any data

2. This will cause greater spread of virus & other diseases



3. This is only one such sighting - one is getting many such reports#CovidIndia pic.twitter.com/Rb8OX5OBbj — Waris Pathan (@warispathan) May 10, 2021

英國廣播公司（BBC）10日報道，這些遺體是在比哈爾邦（Bihar）和北方邦（Uttar Pradesh）間的恆河流域附近被發現，當地官員庫馬爾（Ashok Kumar）說可能來自北方邦，將被埋葬或火化。

報道引述記者與居民稱，當地缺乏火化所需的木材且殮葬費上升，某些貧困家庭只可以把死於新冠肺炎的家人遺體扔進河裏。

新德里電視台（NDTV）引述官員表示，屍體似乎發脹及曾遭火燒，或是地方政府在北方邦恒河沿岸火化新冠死者期間，令遺體浸在河中。