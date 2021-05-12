以巴衝突升至共59死　哈馬斯證實有指揮官身亡　聯合國憂全面戰爭

撰文： 胡龍華 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-05-12 22:44

以色列和巴勒斯坦的緊張局勢連日來升級，兩國互相轟炸，以色列軍隊5月12日再向加沙（Gaza）發動數以百計空襲，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）則向特拉維夫（Tel Aviv）及南部貝爾謝巴（Beersheba）發射火箭炮，雙方死亡人數升至最少59人。哈馬斯之後證實，有高級指揮官在空襲中身亡。 聯合國官員警告，兩國有爆發全面戰爭的風險。中國等國發起聯合國安理會緊急會議。

死者包括婦女兒童

巴勒斯坦衞生部門指，自5月10日暴力衝突升級以來，加沙已有最少53人被殺，包括婦女及兒童，另有逾300人受傷。以色列衞生官員則稱，有6名以色列平民被殺。

以色列方面指，空襲加沙的行動造成哈馬斯有16名成員身亡。哈馬斯之後證實，有高級指揮官死於空襲中，又指失去了「其他領袖與戰士」，聲明指「數以千計的領袖與士兵將跟隨他們的腳步」。

聯合國特使憂全面戰爭

聯合國中東問題特使文內斯蘭（Tor Wennesland）5月11日在推特（Twitter）上寫道：「立即停火。我們正在向全面戰爭升級。各方領導人都必須承擔起緩和局勢的責任。」

Stop the fire immediately. We』re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now — Tor Wennesland (@TWennesland) May 11, 2021

他還説：「加沙戰爭的代價是毀滅式的，普通民眾正在承受這一代價。聯合國正與各方一道努力讓局勢恢復平靜。現在就停止暴力。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月11日通過發言人發表聲明，對兩方衝突升級深表關切，他呼籲各方盡快停止戰鬥。

安理會將再舉行會議

聯合國安全理事會5月12日將再次舉行緊急會議，討論以巴局勢和加沙問題，5月12日的閉門會議是由中國、突尼斯和挪威要求召開，這是安理會3天以來第2次為此舉行會議。聯合國安理會5月10日舉行第一次閉門會議後，並沒有發表聯合聲明。