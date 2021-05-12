以色列巴勒斯坦衝突升級　英媒：埋下新一波起義種子

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-12 18:30

以色列與巴勒斯坦局勢急速升溫，衝突造成雙方合共有數十人死亡。有英國傳媒分析指，這次風波正是在「雙重政治危機」的情況下爆發，兩方政府目前都各自面對政局危機，也有英媒分析指，這次事件出現的一些特徵足以為以色列響起警號，形容是埋下新一波的起義種子。

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《衛報》的社論指出，這次發生的事情都是在一個「雙重政治危機」的情況下出現，即以色列與巴勒斯坦都在陷入政治危機中，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正面對自己的涉貪案審訊，另一邊他的政治對手在嘗試籌組政府，在這些形勢下，內塔尼亞胡正試圖抓住自己的權力不放手。另一邊廂的巴勒斯坦，總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的民望低，但選擇無限期押後選舉，引來不滿。

文章也指出，加沙地帶的艱難生活環境、在疫情爆發後出現的不平等問題更是加深了矛盾，但目前的優先事務，仍是須讓局勢降溫，以保護平民的生命。

圖為2021年5月11日，以色列阿什凱隆有油缸被來自加沙地帶的火箭擊中，其後起火。（美聯社）

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總部設於倫敦的新聞網站《中東之眼》（Middle East Eye），總編輯赫斯特（David Hearst）5月11日撰文指，這次事件的一些特徵是對以色列響起的警號，例如文章認為這次事件是以色列與一些阿拉伯國家建立正常化關係之後的直接結果，也反映巴勒斯坦人不再期待阿拉伯國家的「拯救」。

文章又指，這次事件與過去的起義不同，每個巴勒斯坦人也參與其中，發生在阿克薩清真寺的抗議讓穆斯林與基督徒、世俗派和宗教派、民族主義者與伊斯蘭主義者都動員起來。他形容，新一波的起義種子已經埋下。