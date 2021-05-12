世衛：印度變種病毒B.1.617已在44國出現　遍佈全球六大區域

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-12 16:39

世界衛生組織（WHO）目前已將在印度發現的新冠變異病毒株「B.1.617」列為「引發憂慮」的變異病毒，世衛指，「B.1.617」已在44個國家出現。

世衛5月11日發布新冠肺炎（COVID-19）流行病學的每周報告指出，截至5月11日，通過全球流感數據共享平台GISAID收到的超過4,500個序列表明，印度發現的新冠變異毒株「B.1.617」已在44個國家出現，遍佈全球六大區域包括美洲、歐洲、東南亞、東地中海、非洲和西太平洋地區。

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世衛組織已將「B.1.617」列為「引發憂慮」的變異病毒，這種病毒有着更強的傳播性，已在多個國家造成感染人數的快速增長。同時，該病毒也更加危險，一些初步的證據顯示它有可能降低某些新冠治療藥物的效力，或者降低新冠疫苗的保護力度。

截至5月9日的一周裏，全球確診5,500萬例新冠肺炎，儘管整體新增確診和死亡病例數較此前一周略有下降，但東南亞區域的疫情數據連續九周呈現上升趨勢，新增病例較此前一周增加6%。

在東南亞和西太平洋地區，死亡率均有所上升。

一周新增確診最高數字來自：印度，2,738,957例，較前一周增幅上漲5%；巴西，423,438例，與前一周基本持平；美國，334,784例，較前一周增幅下降3%；土耳其，166,733例，較前一周增幅下降35%；阿根廷，140,771例，較前一周增幅下降8%。

在東南亞區域，95%的新增確診病例和93%的新增死亡病例來自印度；截至5月9日的一周，全球50%的新增確診病例和30%的新增死亡病例來自印度，印度周邊國家的情況正引發擔憂。