以巴衝突｜兩派支持者在以色列駐紐約領事館外打對台

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-12 23:15

以色列與巴勒斯坦的衝突愈演愈烈，引發的抗議活動也蔓延到美國。5月11日，以色列駐紐約領事館外出現大規模示威活動，兩方支持者在領事館外打對台。

據霍士新聞（Fox News）5月11日報道，數百名親巴勒斯坦示威者在紐約曼哈頓的以色列領事館外示威。他們譴責以色列令最近的事態升級，並表達對巴勒斯坦人民的支持。

示威者大規模抗議：

這次示威活動被稱為「巴勒斯坦緊急集會」。親巴勒斯坦抗議者們舉着「巴勒斯坦將獲得自由」等橫幅進行示威。出於安全考慮，使館工作人員已被遣返回國。

俄羅斯衛星通訊社5月11日報道，支持巴勒斯坦的示威者「封鎖」了曼哈頓第42街，他們揮舞巴勒斯坦國旗，並高舉標語，上面寫着「不吞併，不佔領」、「支持巴勒斯坦反抗」等標語。

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支持以色列的示威者則揮舞着以色列國旗，高呼「巴勒斯坦是什麼？」 紐約市警察局用金屬護欄將示威者隔開，警察則站在雙方中間形成人牆。

文章稱，5月12日，更多親以色列的示威活動將在美國各個城市舉行，包括亞利桑那州、亞特蘭大、奧斯汀、波士頓等。

親巴勒斯坦的示威活動計劃將在世界各地舉行，美國、加拿大、英國和歐洲各地都將舉行示威活動。第二次示威定於5月12日在紐約舉行。

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