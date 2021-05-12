以巴衝突｜美國智庫：若美國不向以色列施壓　攻擊行為不會停止

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-12 12:52

以巴衝突正加劇惡化，加沙地帶5月11日繼續遭以色列軍方空襲，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發射火箭炮還擊，雙方均警告攻擊不會停止。面對局勢惡化，要求美國介入向以色列施壓的聲音正在增加。

圖為5月11日，美國華盛頓街上有巴勒斯坦的支持者上街示威。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在11日表示，巴勒斯坦的武裝組織將要為攻擊以色列「付出沉重代價」，表明會繼續採取軍事行動。

但歸根究底，哈馬斯這次向以色列發射火箭砲攻擊，是因為以色列驅逐居住耶路撒冷東部舊城區謝赫賈拉的巴勒斯坦居民，引發阿克薩清真寺衝突而起。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯表示，已準備更多的火箭炮回應。

美國在雙方交火後發表聲明稱，以色列具防衛的正當權利，但表明耶路撤冷是以巴雙方共存的地方，總統拜登（Joe Biden）正關注事件，尋求雙方行動降溫的方法。

圖為2月17日，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在華盛頓國務院出席記者會。（AP）

美國不能坐視不理

外界認為，美國只是表達關注並不足夠。美國智庫政策研究所（Institute for Policy Studies）分析員本尼斯（Phyllis Bennis）指出，若美國不向以色列施壓，要求以色列就事件負上責任，以色列針對巴勒斯坦的攻擊行為不會停止。

美國一直是以色列的最大支持者，每年提供近40億美元的軍事援助。拜登上任後的外交政策，主要集中在歐洲及亞洲，中東的以巴糾紛並不在優先次序內。

美國智庫中東研究所、巴勒斯坦及以巴事務研究主任埃爾金迪（Khaled Elgindy）批評，拜登政府上任後，雖然試圖扭轉前特朗普（Donald Trump）政府的政策，但只是其中一部分：「完成後便把所有東西放在一角，然後忘掉。」

特朗普把大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，如同承認耶路撒冷是以色列首都。這被視為是對巴勒斯坦的挑釁，令以巴局勢進一步惡化的原因。拜登上任後，甚少就相關議題上着墨。

在11日，有巴勒斯坦的支持組織在華盛頓美國國務院外集會示威，巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）是參與團體之一。組織者阿爾巴斯特（Laura Albast）表示，他們已收集了一份20萬人的簽名請願，轉交予國務卿布林肯（Antony Blinken），希望美國正視東耶路撒冷的迫遷問題。

他稱，「我們每年納稅提供數十億美元為軍隊提供資金，在侵犯人權方面，為什麼以色列是個例外？」