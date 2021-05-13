羅馬尼亞立法禁止華為參與5G建設　中方斥違反自由競爭原則

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-13 13:09

羅馬尼亞通過法案禁止中國通信設備公司華為參與5G建設。中國駐羅馬尼亞大使館發言人5月12日批評以立法形式排除特定國家和特定企業，明顯違反市場經濟和自由競爭原則，有悖世貿組織規則和歐盟公平競爭原則。

中國駐羅馬尼亞大使館發言人表示，有關言論涉及以歧視方式損害中國企業利益，「僅憑主觀臆斷、錯誤信息，就給中國企業潑髒水，要麼是説話完全不負責任，要麼就是背後別有用心。」

發言人表示，「華為等中國公司安全記錄良好，幾十年來沒有出現網絡安全事故。個別國家濫用國家安全概念，對5G建設進行政治操弄，公開脅迫盟友排除中國企業，這是赤裸裸的霸凌行徑。當前歐盟正在推動實現『數字主權』，而在歐盟成員國羅馬尼亞，卻有人大肆鼓吹羅必須通過5G立法以落實同他國5G合作備忘錄，不知這些人要維護的，到底是哪個國家的主權。」

發言人表示，以立法形式排除特定國家和特定企業，明顯違反市場經濟和自由競爭原則，有悖世貿組織規則和歐盟公平競爭原則，嚴重破壞一國市場化、法治化、國際化的營商環境。

發言人還指出，華為進入羅馬尼亞市場近20年來，嚴格遵守當地法律，增強羅馬尼亞市場競爭性和活力，極大改善通訊基礎設施狀況。排除華為意味羅馬尼亞在技術優勢、就業崗位、財政收入等方面將遭遇重大損失，最終損害的是羅馬尼亞民眾的根本利益。