美參院委員會通過《無盡前沿法案》　撥款千億美元與中國競爭

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-05-13 10:19

美國與中國展開技術領域競爭的法案5月12日獲得美國參議院委員會通過，未來5年內將撥款1,100多億美元用於基礎和先進技術的研究。

據英國路透社報道，美國參議院一個委員會5月12日進行表決，以24票贊成、4票反對的投票結果通過了一項折衷議案，授權在未來5年內撥款1,100多億美元用於基礎和先進技術的研究，以應對來自中國日益增加的競爭壓力。

這項旨在與中國競爭的《無盡前沿法案》（Endless Frontier）將授權大部分資金，即1,000億美元，在5年內投資於關鍵技術領域的基礎和先進研究、商業化、教育和培訓項目，包括人工智能、半導體、量子計算、先進通訊、生物技術和先進能源等。

這項法案還必須得到美國參眾兩院的批准，美國眾議院也在進行類似的努力。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）説：「這項立法將使美國在競爭中超越中國等國家，為美國創造更多高薪就業機會，幫助改善我們國家的經濟和國家安全。」

舒默與來自印第安納州的共和黨參議員Todd Young共同提出了這項法案。

舒默在投票後的一份聲明中説，他打算讓參議院全體成員在5月底之前考慮並完成這項立法，他希望得到兩黨的大力支持。