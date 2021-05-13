菲律賓稱中國向南海增派船隻考慮再抗議　北京：致力通過對話協商

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-13 11:24

中菲南海爭端再趨激化，菲律賓聲稱中菲南海爭議海域的中國船隻大幅增加，正考慮再次向中國提出抗議。中國外交部對此做出回應。

據英國路透社報道，菲律賓5月12日報告稱，287艘來自中國的海警船侵入了其專屬經濟區。報道指這進一步表明，在經過一段時間的和解後，中菲兩國關係再次出現裂痕。

菲律賓南海問題工作組在一份聲明中表示，「這事件以及在菲律賓控制島嶼附近發現的外國船隻的持續非法入侵，已經提交給相關機構，以採取可能的外交行動。」

另據美國彭博社報道，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）5月12日説，北京將在中菲爭議海域的中國船隻數量從3月份的200多艘增加到近300艘，菲律賓正在考慮再次向中國提出抗議。

洛欽説，即使菲律賓尋求與中國在能源和新冠疫苗方面進行合作，菲律賓也不會放棄其海洋主權主張。他補充説，菲律賓與中國就南海石油勘探的談判正在取得進展。洛欽還説：「中國龐大的經濟規模對疫情後的全球經濟復甦至關重要。」

針對菲律賓稱，中國向南海爭議海域部署了更多船隻。中國外交部發言人華春瑩在5月12日的例行記者會上回應稱，她沒有看到記者所説的報道，但是在南海問題上，中方的立場是非常明確的、一貫的。

華春瑩補充説，中菲雙方也有充分的共識，就是南海問題是中菲關係當中可能只佔1%的問題，雙方將致力於通過對話協商妥善處理有關問題。