加沙遭以色列空襲逾70死　哈馬斯迄今射逾千火箭　鐵穹一度故障

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-13 13:06

自耶路撒冷聖殿山阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）及附近地方5月10日發生動亂後，以色列及巴勒斯坦的軍事衝突10日傍晚加劇，以軍12日稱，迄今加沙地帶（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝分子已向以色列發射逾1000枚火箭。

以軍發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）12日對記者稱，火箭攻擊始於10日傍晚6時前後，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）向以色列及耶路撒冷等發射火箭。

他說，自10日以來，加沙各個武裝組織發射的850枚火箭已射入以色列境內或遭「鐵穹」攔截，另有200枚火箭落入加沙。

以巴衝突：圖為5月12日，加沙一幢大樓中彈。（Reuters）

「鐵穹」很忙 一度故障

以色列日報《廣播員報》引述以色列第12台在11日報道，部署在特拉維夫（Tel Aviv）附近城鎮阿什凱隆（Ascalon）的「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統一度故障，來襲火箭彈擊中當地輸油管。這也可能是導致阿什凱隆市內2人死亡的原因。

第12台稱，問題之後已被糾正，它現在已全面恢復運作。

哈馬斯則稱，是組織的新款導彈Sijeel成功繞過「鐵穹」。

自5月10日，愈趨暴力的以巴衝突持續了3天，死亡人數增逾70人。

根據加沙衞生部統計，當地迄今至少67人在衝突中死亡，死者包括17名兒童。加沙方面傷者人數增至388人。以色列醫療官員也稱，以色列境內有7人死亡。

在哈馬斯加強向以色列反擊的情況下，在以色列有猶太人及阿拉伯人混居的地方暴力情況惡化，逾374人在12日傍晚被捕。以色列警方稱，有36名警員受傷。