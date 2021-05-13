加沙以巴衝突｜巴勒斯坦增至67人死亡　拜登：以色列有權自衛

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-13 11:48

以色列和巴勒斯坦的衝突持續。以色列5月12日繼續空襲加沙地帶，殺死多名哈馬斯武裝份子。巴勒斯坦的武裝份子則對以色列的城市發射數以百枚的火箭。美國總統拜登（Joe Biden）表示，希望衝突早日結束，但認為以色列有權自衛。

以色列於日出後開始發動空襲，數分鐘內轟炸加沙數十個目標，日間行動持續。加沙的武裝份子則繼續轟炸以色列。路透社報道，以色列北部遠至娜哈爾（Nahalal）都響起了警報。

巴勒斯坦衛生部表示，死亡人數增至67人，包括16名兒童和5名女性。聖城旅證實有7名武裝份子死亡，哈馬斯則指有高級指揮官和多名成員喪生。以色列總共有7人死亡，其中4人12日喪生，包括一名6歲兒童。

圖為2021年5月12日，美國總統拜登於白宮就新冠疫苗接種情況發表演說。（美聯社）

拜登當日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。拜登其後向記者表示，期望和希望衝突早日結束，「但當有數以千計的火箭落入領土時，以色列有權自衛」。他指，白宮國家安全團隊一直與以色列、埃及、沙特阿拉伯和阿聯酋的官員聯絡，嘗試化解衝突。

白宮就拜登和內塔尼亞胡的通話發布聲明，提到拜登譴責哈馬斯和其他武裝組織針對以色列的攻擊，表明支持以色列正當自衛的權利，並表達美國鼓勵尋找出路恢復可持續的寧靜。聲明指，拜登和內塔尼亞胡同意保持聯絡。