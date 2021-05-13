美俄外長5月20日會面　為6月兩國首次領導人會談舖路

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-13 12:50

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定5月20日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於冰島舉行北極理事會部長級會議期間會面。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，兩國官員的首次會面，預料雙方將就6月可能舉行的首腦會談舖路。

圖為4月28日，俄羅斯外長拉夫羅夫與到訪莫斯科的墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）會面。（Reuters）

美國國務院表示，雙方將就在俄羅斯被扣的美國人，及就應對朝鮮和伊朗核問題作出討論。國務院指布林肯將向俄方表示決心保護美國公民及捍衛美國利益，促請俄方盡快釋放在2020年被判囚的美國人惠蘭（Paul Whelan）和里德（Trevor Reed）回國。

美俄近月關係持續緊張，美國在4月以俄羅斯影響大選及SolarWinds大規模黑客攻擊事件為由，驅逐10名俄羅斯外交人員，同時宣布對多個俄羅斯實體及個人實施制裁。俄羅斯亦作出回應，驅逐美方外交人員及實施制裁。

同月俄烏邊境對峙事件爆發，拜登表示希望俄方能為事件降溫，並主動提出舉行會談。俄方表示會積極考慮，不久後於俄烏邊境撤軍。拜登希望在6月前往訪問歐洲期間，與總統普京（Vladimir Putin）會面。兩國外長這次會面，預料會就雙方舉行首腦會談舖路。

俄羅斯輪任北極理事會主席國

第12屆北極理事會將於20日於冰島雷克雅未克（Reykjavik）舉行，而今年將會由俄羅斯輪任主席國。俄羅斯表示將會繼續把重點放在居住北極區域人民身上，包括推進保存宣傳土著文化及語言，及應對北極氣候變化及可持續發展。

預料會議上會就氣候變化、北極航運、人類健康和北極社區創新四個主題進行討論。多國亦會簽署新的《雷克雅未克宣言》，以紀念理事會成立25周年。