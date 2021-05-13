輝瑞疫苗｜美國CDC批准12至15歲青少年接種Pfizer產品

撰文： 許懿安 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-13 14:40

美國疾病控制和預防中心（CDC）的顧問小組5月12日投票通過，擴大輝瑞-BioNTech新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的適用年齡範圍到低至12歲。CDC已接納小組建議。美國部分地方已開始向對青少年接種輝瑞疫苗。

美國食品和藥物管理局（FDA）2天前批准輝瑞及德國生物新技術公司（BioNTech）的申請，容許產品可在青少年身上緊急使用。

美國新冠肺炎疫情：圖為5月12日，美國賓夕法尼亞州一名婦人撫摸女兒接種輝瑞疫苗後、為已貼上膠布作保護的傷口位置。圖中接種疫苗的少女現年15歲。（AP）

CDC的顧問小組為輝瑞疫苗背書，發生在美國會在8至10月迎來疫情中第二個新學年，以及暑假夏令營季節快開始之際。

美國總統拜登（Joe Biden）亦希望，7月4日是美國抗疫之戰的轉捩點，所以呼籲人們踴躍接種。

拜登稱擴大接種年齡範圍後，會再多1,700萬美國民眾符合資格接種，籲家長盡快帶子女前往接種。

輝瑞疫苗2020年12月獲美國批准緊急使用於16歲或以上人士。CDC在10日發聲明說，輝瑞疫苗符合法定標準，用於12歲或以上人士的已知和潛在益處大於風險，因此決定擴大了疫苗緊急使用授權範圍。

12歲至15歲人士接種輝瑞疫苗同樣需要接種兩劑，間隔21天。

美國新冠肺炎疫情：圖為5月12日，密蘇里州一名14歲少年在診所接種輝瑞疫苗。他是當地第一批前往接種輝瑞疫苗的青少年之一。（AP）

輝瑞3月發布對2,200多名12歲至15歲志願者的疫苗臨床試驗初步結果，顯示完成兩劑疫苗接種的志願者無人感染新冠病毒。

根據CDC發布的疫苗安全評估，這些志願者接種後報告的不良反應主要包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉痛、關節痛和發燒等，通常1至3天消失。藥管局強調，有嚴重過敏症狀，包括對輝瑞疫苗任何成份有過敏反應的人不能接種。