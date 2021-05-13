加沙以巴衝突｜以色列手握防禦王牌　鐵穹攔截90％巴勒斯坦火箭炮

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-13 17:30

以巴衝突升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射逾千枚火箭炮，以色列則空襲加沙地帶（Gaza），在網絡上，以色列防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）與火箭炮「火併」片段亦熱傳，不少人形容像看電影。這個以色列自2011年開始使用的系統，確成為了他們應付巴基斯坦火箭炮的王牌，據以方指，系統攔截約九成的巴勒斯坦火箭炮。

以色列與巴勒斯坦戰力懸殊，據巴勒斯坦衞生部門指，自5月10日衝突升級以來，加沙有至少53人死亡，另有數百人受傷，當地多棟建築物遭炸毀，至於以色列方面，至今有6人被殺，網上也流傳多段「鐵穹」防禦系統成功攔截巴勒斯坦火箭炮的影片，顯示系統發揮的作用。

↓「鐵穹」攔截火箭炮片段↓

This is not Star Wars. This is real life. Video you’re seeing is barrage of rockets just fired at #TelAviv from #Gaza and the #IronDome intercepting them (at least most of them). This is real life! #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/78BbgCrbcU — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 11, 2021

We must always stand united in loudly and clearly condemning violence against our friend & ally, Israel.



Last year we once again supported Israeli security funding, and now the Iron Dome continues to save countless Israeli lives.



pic.twitter.com/KKCyFwfQhj — Tim Scott (@SenatorTimScott) May 12, 2021

「鐵穹」如何誕生

2006年以色列與黎巴嫩發生衝突，雙方互相空襲，黎巴嫩真主黨發射數以千計的火箭炮到以色列境內，令以色列開始有了設計有效空中防禦系統的想法，至2007年，政府正式公布消息。據《華盛頓郵報》指，系統由以色列的拉斐爾先進防禦系統（Rafael Advanced Defense Systems）與以色列航空航天工業公司（Israel Aerospace Industries）開發，美國有份提供財政與技術支援。

2011年，鐵穹首次登場，設置在南部城市貝爾謝巴（Beersheba），當地距離加沙僅40公里。鐵穹目標是成為保護人口稠密地區與重要資產的「保護罩」，可以同時攔截火箭炮、短程導彈與無人機，拉斐爾公司指它的攔截率達到逾90%。

至於在新一輪的以巴衝突中，以色列軍方指巴勒斯坦有逾1050支火箭炮向以色列發射，系統成功攔截其中的85%至90%。

↓以巴衝突升級，點擊圖輯了解更多↓

鐵穹如何攔截火箭炮

鐵穹系統分為三大部份，包括負責偵測與追蹤的雷達、負責協調的控制系統，及負責擊落火箭炮的發射導彈裝置。控制系統正是擔任雷達與發射導彈裝置之間的「聯絡人」角色。

鐵穹會即時判斷飛向以色列的飛行物是否威脅，追蹤它的飛行路線，一旦發現飛行物會威脅人口稠密地區或重要設施，便會發射導彈攔截飛行物。以色列的鐵穹系統目前有10個炮台，每個都附有雷達與追蹤系統。

↓以巴衝突升級，點擊圖輯了解更多↓

+ 2 + 2 + 2

燒錢戰

軍事衝突的背後自然也是一場燒錢戰，鐵穹系統每個炮台的成本達到逾5000萬美元，每次要發射兩枚塔米爾（Tamir）攔截導彈去擊落一支巴勒斯坦的火箭炮，塔米爾攔截導彈的成本達到約8萬美元，但相對來說，火箭炮的成本可以低於1000美元。

以色列付出高成本，以換來南部居民仍可以過着相對正常的生活。但當地人也無法完全安心，例如是擔心哈馬斯將能找到突破系統的方法，也有民眾認為政府太依賴鐵穹，但忽略向其他設施如避難所等投放足夠資源。

延伸閱讀：以色列與巴勒斯坦衝突的起點：從阿克薩清真寺說起｜新聞背後

延伸閱讀：以巴衝突｜內塔尼亞胡與阿巴斯有何共同利益？