美國輸油管全線恢復運作　美媒：公司支付數百萬美元贖金

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-14 12:36

美國大型成品油管道運營商科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）5月13日發表聲明，受網絡攻擊而被迫關閉的燃油運輸管道當日全線恢復運營。美國傳媒引述消息人士報道，公司向黑客支付近500萬美元贖金。

聲明說，科洛尼爾管道運輸公司已經重啟整個管道系統，燃油產品正運送至公司服務的全部市場。系統重啟的最初階段，一些區域的管道燃油供應可能出現時斷時續等不穩定狀況，全面恢復到正常水平仍需數天時間。

彭博社13日引述兩名消息人士報道，科洛尼爾7日遇到網絡襲擊後數小時，已經向東歐黑客支付近500萬美元、以無法追蹤的加密貨幣「贖金」。

消息人士亦指出，黑客收到贖金後，向科洛尼爾提供解鎖工具恢復其癱瘓的網絡，但由於有關解鎖工具速度太慢，科洛尼爾仍需要使用自身備份協助還原系統。

美國聯邦調查局（FBI）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等表示，不鼓勵被勒索的企業向黑客支付贖金，指此舉不但無法保證對方會履行承諾提供解鎖檔案，又會鼓勵其他黑客仿傚。

總統拜登（Joe Biden）13日稱，科洛尼爾現在應該可能全面運作，並預計在周末回復正常。他呼籲民眾不要囤積燃油，強調油站不應坐地起價。

對於事件的幕後黑手，拜登指黑客來自俄羅斯，但不認為俄羅斯政府參與其中，華府亦就勒索軟件網絡與莫斯科方面接觸，確保打擊運作能力。