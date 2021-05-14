以巴衝突｜以色列宣布　針對哈馬斯組織發動地面攻勢

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-14 06:22

以巴衝突在5月13日繼續升溫，以色列軍方宣布，向加沙地帶（Gaza Strip）的哈馬斯（Hamas）武裝組織發動地面攻勢。

以色列在同日較早時已經表示在加沙地帶附近部署兵力，並已經徵召9000名後備軍人候命。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）視察一個防空部隊時，表示以軍須準備針對哈馬斯的行動。他指出行動可能需要一段時間，但相信最終可以達成恢復以色列和平的目標。

而在以色列發動地面攻勢前，有多枚火箭從黎巴嫩射向以色列北部地區。目前未有組織承認責任，但黎巴嫩本身有多個支持巴勒斯坦的組織。

以巴雙方在10日起互相炮轟，以色列空襲加沙大約600個目標，指它們都是哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭武裝份子的武器庫及設施，並擊斃超過30名武裝份子，當中包括至少10名高層。

不過根據以巴雙方的資料顯示，事件至今已經導致過百名平民喪生，當中有超過103人在加沙死於空襲，其中27名死者是兒童。以色列則有6人被炸死，其中1人是兒童。

國際社會對以巴衝突升溫感到憂慮，美聯社引述兩名埃及情報官員報道，開羅方面已經派遣官員到當地調停，首先在加沙與哈馬斯領袖會面，再到特拉維夫（Tel Aviv）與以色列官員談判。