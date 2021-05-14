莫里森提台灣「一國兩制」否認口誤　發言人澄清澳洲對台立場不變

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-14 10:54

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週將台灣和「一國兩制」 政策相提並論，疑似錯誤闡述澳洲立場。莫里森5月12日接受訪問時否認早前的言論有錯。他的發言人同日澄清，有關「一國兩制」的言論是指香港。

莫里森接受澳洲特別廣播服務公司（SBS）採訪時，被問為何談論台灣問題時提起「一國兩制」，他回應稱：「我們所知道的是，我們已經認識到我們和中國的關係，也認識到中國是如何看待這些地區內的關係，特別是與台灣、以前的香港和類似性質的關係。所以澳洲理解這點，這點一直是我們政策的基礎。」之後主持人問到「此前的言論是否屬於口誤」，莫里森簡短回應說：「不是。」

總理辦公室發言人當晚發表聲明澄清，有關「一國兩制」的言論是指香港，強調「澳洲的『一個中國』政策沒有改變」，「但是澳洲和台灣保持密切和正面的非官方關係」，並形容台灣是澳洲重要的貿易和經濟伙伴。

莫里森5月6日接受墨爾本3AW電台採訪時，被主播米切爾（Neil Mitchell）問到澳洲會否與台灣「站在一起」。他表示：「我們始終遵守我們於印太地區的所有安排，特別是與美國的聯盟。」他表示，澳洲非常清楚印太地區的不確定性，因此才有相關的安全防衞協議。他還補充說：「我們始終理解『一國兩制』的安排，我們將繼續遵循我們的政策。」

澳洲反對黨工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）質疑莫里森是為了掩蓋錯誤而説謊。她說：「要麼是莫里森實質改變了澳洲的對台政策，支持北京的立場，要麼是他為了掩蓋錯誤而説謊。鑑於他的形式，我猜測是後者。」