撰文: 房伊媚 最後更新日期: 2021-05-11 23:19

澳洲政府要求國內大學通報與外國政府之間的現有協議,澳洲傳媒5月10日指,在澳洲的大學開設的孔子學院或會在數個月內關閉。

澳洲外長:圖為5月5日,澳洲外長佩恩在英國倫敦出席七國集團外長會議。(Reuters)

《悉尼先驅晨報》(The Sydney Morning Herald)10日報道,澳洲外交貿易部發言人指,澳洲外長佩恩(Marise Payne)在決定是否取消大學的孔子學院合約時,會個別地考慮每一個案。

發言人稱,大學要通報所有與外國政府之間、屬於計劃範圍內的現有協議,其中包括與孔子學院有關的協議。澳洲有13間大學與中國大學合作設立孔子學院,發言人指,預計它們會在6月10日前提交有關文件。

報道指,最少4間大學包括悉尼大學(The University of Sydney)、維多利亞大學(Victoria University)、昆士蘭大學(The University of Queensland)和西澳大學( The University of Western Australia)已提交合約。