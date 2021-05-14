美國貿易代表戴琦：中國新疆強迫勞動是「粗野補貼」

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-14 12:15

美國貿易代表戴琦5月13日出席眾議院聽證會時稱，人權是拜登政府貿易政策的核心之一，而強迫勞動給予中國不公平的貿易優勢，是「粗野補貼」。

戴琦13日就拜登政府的貿易政策出席眾議院籌款委員會的聽證會。

她在聽證會上表示，美國可以使用包括關稅、強迫勞動商品進口禁令等貿易工具與中國抗衡。至於是否以抵制2022年北京冬奧會的方式來回應中國在新疆的強迫勞動，戴琦說她將與國務卿布林肯進行討論。

戴琦指出，過去數十年美國都是貿易與人權脫鈎，這是錯誤的。現在拜登政府的貿易政策核心還包括勞工權益、環保、人權、法治、好的政府治理、反腐敗等，這樣的做法也獲得美國跨黨派的支持。

她說，中國帶來很大的挑戰，美國不能在競爭中輸給中國；面對中國不公平的貿易行為時採取手段去創造公平的環境等都只是防衛性措施。她認為美國必須採取攻勢，要對未來投資，增強美國本身競爭力，包括基礎建設、研發等等，才能與中國進行競爭。

美國貿易代表戴琦5月13日在華盛頓國會山莊出席眾議院籌款委員會的聽證會。（Getty）

戴琦稱，美國貿易代表辦公室正在全面審議對中國政策，包括第一階段中美貿易協議、產業供應鏈、不公平貿易行為、人權侵犯等等。上次進行這樣全面的檢視，是在16年前。而多名眾議員詢問中國在新疆的強迫勞動，以及最近引起關注的新疆棉花議題。

她說：「到頭來，這些還是經濟議題，會衝擊經濟競爭。強迫勞動根本上，不只是一個令人厭惡的剝削，更是個非常粗野的補貼，用來降低成本，這也就是我們談到貿易政策、公平貿易政策與良好的貿易政策時，會談到的低價競爭。」

戴琦說，目前美國政府手上有些貿易工具，包括像根據232條款課徵的鋼鋁關稅等，而在強迫勞動方面，現有法規可以使用，不過還需要與國會合作，增強能使用的貿易工具。

伊利諾伊州共和黨籍眾議員拉胡德（Darin LaHood）詢問，抵制北京冬奧會是否也可以作為貿易工具之一，戴琦回應說，她從貿易角度出發思考時並沒有想到此事，但國務院正在處理這項議題，她未來會與布林肯討論。