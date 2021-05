美國貿易代表戴琦：審視對華政策時間至關重要　並需新工具阻威脅

撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-05-14 10:33

美國貿易代表戴琦5月13日出席美國眾議院籌款委員會(House Committee on Ways and Means)聽證會時稱,評估對華政策「時間至關重要」。此外華府需要新的貿易法律工具,以抵擋來自中國、對美國關鍵高科技行業的反競爭威脅,讓美國反應更快。

她說,現有的貿易工具,是在美國產業及公司受到非法低價傾銷、補貼及其他不公平競爭傷害後,再推出來保護老它們。

戴琦想加強它們以應對美國現在面對的問題。她並補充說,現有貿易法例已有50年或60年歷史。

她在13日的發言就她想以工具因應中國大規模補貼以及國家主導的經濟系統、提供更多詳情。如成事,它們將成為未來對華開徵新稅的基礎。

圖為美國貿易代表戴琦5月12日出席美國參議院金融委員聽證會。(AP)

戴琦在聽證會上稱,很多中國商品的「301款」關稅豁免已期滿,美國將審查。她又稱完成審視「時間是至關重要」(time is of the essence)。

她稱,政府將毫不猶豫地指出中國不公平貿易做法, 它們傷害美國工人,破壞多邊體系或侵犯基本人權。她稱「美國歡迎競爭,但如中國不能,或不會適應國際規例或慣例,我們定會令競爭變得公平。」