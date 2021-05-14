美國戴口罩限制放寬：拜登稱重大里程碑　共和黨議員聞訊「即除」

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-14 20:09

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月13日建議放寬完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗人士的限制措施後，身處國會山莊的多名共和黨議員興高采烈地脫下口罩。

疾病控制和預防中心宣布建議放寬完成接種新冠疫苗人士的防疫措施，不過民眾身處機場、火車站或乘搭公共交通時仍需戴口罩。

共和黨議員即時除罩

參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在Twitter發布一張自己沒有戴口罩的相片。他離開會議廳時對記者說：「終於自由了」。而參議員柯林斯（Susan Collins）在國會內揮舞着自己的口罩。

美國共和黨參議院領袖麥康奈爾5月13日在Twitter發布自己沒有戴口罩的相片。（Twitter@LeaderMcConnel）

拜登：重大里程碑

總統拜登（Joe Biden）在白宮發表全國電視演講時稱：「我認為這是一個巨大里程碑，很重要的一天。」

拜登放寬白宮的口罩規定，但眾議員議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱她將繼續維持在在國會口罩令。

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眾議院下午表決議案時，大多數議員仍有戴口罩，眾議員馬斯特（Brian Mast）除外。他告訴佩洛西：「議長，鑑於疾病控制和預防中心的最新指南，我要求我們都摘下這些愚蠢的口罩」。他同時還示範把口罩放到座位上。

Hey @SpeakerPelosi the CDC says it’s time for us to take off these STUPID masks!!! pic.twitter.com/RyYUBJ4j7c — Rep. Brian Mast (@RepBrianMast) May 13, 2021

除此之外，30多名共和黨眾議員致函要求佩洛西跟隨CDC最新指引放寬口罩令。