紐約亞裔女子拒除口罩　遭非裔女子持錘施襲

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-05 10:59

美國紐約2名亞裔女子5月2日因拒絕除下口罩，在街上遭一名非裔女子手持錘子襲擊，導致其中1人頭部受傷，需要縫合7針，紐約警方正通緝犯案非裔女子。

事發於5月2日晚上8時40分，2名分別31歲和29歲的亞裔女子在曼哈頓（Manhattan）街上行走期間，一名非裔女子突然行近，並要求她們除下口罩。

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) May 3, 2021

美國廣播公司（ABC）引述31歲受害者特雷莎（Theresa）稱，「她當時在自言自語，就像對着牆上說話一樣。我想她可能喝醉了。」特雷莎與身旁友人想加快腳步離開之際，非裔女子看到她們並朝她倆大叫：「除下妳們那該死的口罩！」（Take off your f***ing mask！）非裔女子遂用錘子襲擊特雷莎，擊中她臉的左側。

非裔女子施襲後，隨即持錘逃離現場。特雷莎其後被送院治理，她額頭左側有很深的傷口，需要縫合7針。她的29歲友人則沒有受傷。

紐約市警察局（NYPD）於Twitter發布案發現場閉路電視片段，當局已找到涉案錘子，正通緝犯案非裔女子。警方以仇恨犯罪方向調查事件。