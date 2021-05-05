紐約亞裔女子拒除口罩　遭非裔女子持錘施襲

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美國紐約2名亞裔女子5月2日因拒絕除下口罩，在街上遭一名非裔女子手持錘子襲擊，導致其中1人頭部受傷，需要縫合7針，紐約警方正通緝犯案非裔女子。

事發於5月2日晚上8時40分，2名分別31歲和29歲的亞裔女子在曼哈頓（Manhattan）街上行走期間，一名非裔女子突然行近，並要求她們除下口罩。

美國廣播公司（ABC）引述31歲受害者特雷莎（Theresa）稱，「她當時在自言自語，就像對着牆上說話一樣。我想她可能喝醉了。」特雷莎與身旁友人想加快腳步離開之際，非裔女子看到她們並朝她倆大叫：「除下妳們那該死的口罩！」（Take off your f***ing mask！）非裔女子遂用錘子襲擊特雷莎，擊中她臉的左側。

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非裔女子施襲後，隨即持錘逃離現場。特雷莎其後被送院治理，她額頭左側有很深的傷口，需要縫合7針。她的29歲友人則沒有受傷。

紐約市警察局（NYPD）於Twitter發布案發現場閉路電視片段，當局已找到涉案錘子，正通緝犯案非裔女子。警方以仇恨犯罪方向調查事件。

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