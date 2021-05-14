印度疫情｜感染新冠肺炎入院遭男護工強姦　婦人病情惡化含恨離世

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-14 18:07

印度中央邦首府博帕爾（Bhopal）4月發生一宗令人髮指的強姦案。一名患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的女病人被男護工強姦後，病情急速惡化，在案發後不足24小時去世。警方已5月13日證實此事，而疑犯已被捕，目前羈留獄中候審。

婦人入住博帕爾紀念醫院研究中心（Bhopal Memorial Hospital and Research Centre，簡稱BMHRC）後，4月6日被40歲的男護工阿赫瓦爾（Santosh Ahirwar）強姦。她事後向醫生舉報。

她此後病情惡化，需要使用呼吸器，不足24小時去世。

消息人士稱，阿赫瓦爾也曾性騷擾一名女護士，且曾因扶醉上班被停職處分。

外界對於事件時隔1個多月才對外公開有疑問，警方通知當地媒體稱，受害者向警方致函，要求勿披露她的身份，以及保密調查。

死者生前是1984年博帕爾毒氣洩漏事件倖存者，外傳他們死於新冠肺炎的機會是一般人的7倍。毒氣洩漏事件受害者協會向當局發信，稱對死者生前悲慘的遭遇表示關注。

協會在信中指出，BMHRC盡其所能掩飾事件，而這正是為什麼連遺屬的家人都不知道自己親人在醫院被姦。會方建議醫院內所有新冠病房應裝置閉路攝錄鏡頭。

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