以巴衝突｜以軍忙於徹夜轟炸加沙隧道之際　黎巴嫩火箭打進以色列

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-14 23:18

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）衝突持續。以色列5月14日午夜至15日黎明出動160架戰機、坦克及炮兵，襲擊巴勒斯坦武裝組織位於加沙（Gaza）北部的隧道網絡。是次行動持續近40分鐘。

雙方5月10日爆發衝突至今，最少127人死亡。

這次是以色列自今次衝突以來，在針對一個具體目標的行動當中，最大型的行動。以色列軍隊發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）稱，行動出動160架戰機、發射450枚導彈，攻擊150個目標，同時有坦克及炮兵在加沙地帶（Gaza Strip）外開火。

以色列發動襲擊後，境內南部隨即遭受火箭彈襲擊。

以軍稱仍在檢視行動對巴勒斯坦地下設施造成的破壞。發言人稱它們是武裝組織哈馬斯（Hamas）的資產。

巴勒斯坦醫療官員說，加沙最少119人死亡，包括31名兒童及19名婦女，另有830人受傷。以色列有關部門說，以色列8人死亡，包括2名兒童。

以巴衝突：圖為5月13日來自加沙的火箭打進以色列。（AP）

戰事疑有蔓延跡象。新華社引述黎巴嫩安全官員13日說，有人從黎巴嫩南部向以色列發射3枚火箭彈。

身在黎巴嫩南部的目擊者告訴新華社記者，13日晚上8時多聽到很大響聲，與慶祝開齋節燃放的鞭炮聲音區別很大，然後看到空中有火光移動。

黎巴嫩媒體援引消息人士的話說，火箭彈是從臨近黎以邊境的科利勒赫村外發射的。村莊位於納古拉鎮以北，納古拉鎮是聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）司令部所在地。

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新華社引述報道稱，黎軍方情報部門查到發射火箭彈者使用的汽車，並逮捕一名涉案巴勒斯坦人。黎安全官員否認這一事件與真主黨（Hezbollah）有關。真主黨這個政治及軍事組織與以色列長期對立。

以軍確認有3枚火箭彈從黎巴嫩南部發射，但火箭彈降落在地中海，未造成損失或有人傷亡。

聯黎部隊與黎、以雙方聯繫，要求雙方保存最大程度的克制，防止事件升級。