納卡衝突｜亞美尼亞指阿塞拜疆沒守約撤軍　要求俄羅斯協助

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-15 04:10

亞美尼亞看守總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）5月14日表示，鄰國阿塞拜疆軍隊沒有完全遵守撤軍協定，因此他已經向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要求提供軍事協助。

亞美尼亞及阿塞拜疆在2020年於納戈爾諾-卡拉巴克（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發軍事衝突，其後在俄羅斯斡旋下停火。相隔六個月後，亞美尼亞指阿塞拜疆的部隊越過邊界，但後者否認。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）14日報道，帕希尼揚同日在一個關於邊界問題的會議上表示，亞美尼亞與阿塞拜疆13日達成協議，後者的軍隊應在14日撤出亞美尼亞的土地。他提到阿塞拜疆只遵守部分協議，因此決定向普京求助。

2020年11月18日，納卡地區，亞美尼亞失去對該地區控制權，有民眾不願接受阿塞拜疆統治，帶同小屋逃離家園。（AP）

阿塞拜疆外交部回應指，兩國邊防指揮人員在14日會面和討論形勢，但沒有進一步透露細節。而雙方亦曾在12日會晤，反映溝通渠道仍然開啟。

普京在13日與帕希尼揚通話，雙方對亞美尼亞的邊境情況感到非常憂慮。普京強調，亞美尼亞需要嚴格遵守停火協議，並應透過和平、政治及外交途徑解決爭議。

另外，美國國務院發言人波特（Jalina Porter）指，阿塞拜疆在有爭議地區的軍事活動是不負責任，而且是不必要的挑釁，因此華府估計阿塞拜疆部隊會即時撤軍，避免局勢進一步惡化。波特亦表示，兩國應透過協商化解邊界糾紛。