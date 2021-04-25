亞美尼亞總理辭職　為6月20日國會選舉鋪路

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-25 23:56

亞美尼亞（Armenia）總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）4月25日辭職，為提早舉行的國會選舉鋪路。

此舉亦被視為解決亞美尼亞持續多時政治危機的出路。2020年亞美尼亞及阿塞拜疆交戰後，亞美尼亞失去一些土地，國內部分民眾非常不滿，上街示威要求他辭職。

他這麼做亦為國會選舉提前舉行選鋪路。在6月20日的選舉舉行前，他將繼續擔任看守總理。這是帕希尼揚與反對派商討後得出的結果。

阿塞拜疆與亞美尼亞：亞美尼亞與阿塞拜疆衝突導致有平民傷亡。圖為9月28日，一名男子在納戈爾諾-卡拉巴赫地區一間醫院與他的孩子講話，他在衝突中受傷。（AP）

亞美尼亞與阿塞拜疆2020年9月至11月在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區交戰6周。最終在俄羅斯斡旋下亞、阿停火，11月簽署和平協議，但亞美尼亞實際上是輸家，須交出手中大部分納卡地區的控制權。民眾上街示威要求帕希尼揚下台，軍方亦要求政府辭職。

帕希尼揚宣布辭職的前一天，美國總統拜登（Joe Biden）正式承認土耳其的前身、奧斯曼帝國在20世紀初有組織犯下對亞美尼亞族的屠殺是種族滅絕。亞美尼亞對美國的決定表示歡迎。土耳其以及盟友阿塞拜疆對此譴責。