加沙以巴衝突｜巴人生活條件更糟30校被炸　聯合國：恐釀人道災難

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-15 17:17

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐之際，以色列與巴勒斯坦持續爆發衝突。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月14日呼籲各方立即停火，否則可能將「導致無法控制的安全和人道主義危機」。聯合國指，加沙地帶（Gaza Strip）約1萬名巴勒斯坦人因這一輪衝突而流離失所。

古特雷斯當天稱：「持續的軍事升級已導致巨大痛苦和破壞，奪取數十名平民的生命，讓人悲傷的是，當中包括多名兒童。衝突可能將引發不能控制的安全和人道災難，進一步助長極端主義，不僅是被佔據的巴勒斯坦領土和以色列，還有整個地區。」

聯合國人道主義事務協調廳發言人萊克（Jens Lærke）同日稱，在居住近200萬名巴勒斯坦人的加沙，以巴衝突對用水、生、醫療和抗疫帶來嚴重影響，多個地區供電供水中斷。

萬人無家可歸

聯合國駐耶路撒冷人道主義事務協調員黑斯廷斯（Lynn Hastings）14日說：「據聯合國估計，由於持續的敵對行動，約1萬名巴勒斯坦人被迫離開他們在加沙的家園。」

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水電短缺加劇

《紐約時報》引述以色列官員稱，衝突爆發之前，加沙民眾的居住環境已被聯合國人權官員形容為有毒的貧民窟。他們每天都需面臨16小時停電，即僅8小時用電可有，且每隔一天才有自來水。而現在，供水量更僅有平時的一半，且每天有電用的時間也只剩下5小時左右。

這比萊克所說，當地每天需經歷8至12小時停電還要多。

以巴衝突：圖為5月14日，巴勒斯坦兒童在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的學校取水。這間學校位於加沙北部拜特哈嫩（Beit Hanoun）。（Getty）

對兒童影響甚大

聯合國兒童基金會中東和北非地區發言人圖馬（Juliette Touma）14日對俄羅斯衛星通訊社表示：「根據聯合國兒童基金會接獲的報告，自5月10日以來，加沙地帶有34名兒童喪生。僅過去4天，就有34名巴勒斯坦兒童被打死，這是一個巨大數字。以色列也有2名兒童（喪生）。」

圖馬還表示：「加沙地帶30多間學校遭損毀，這毫無疑問影響孩子們的學習。由於當前形勢，目前在加沙沒有一間學校上課。」