以巴衝突｜以色列指敘利亞發射火箭攻擊　聯合國秘書長呼籲停火

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-15 05:31

以巴衝突未有緩和迹象，以色列軍方5月14日表示，敘利亞向以色列方向發射三枚火箭，其中一枚墜落在敘利亞境內。國際社會繼續斡旋，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，以巴衝突或導致無法控制的安全和人道危機，並可能助長中東地區的極端主義。

以色列和巴勒斯坦的哈馬斯（Hamas）武裝組織已經連續五天互相炮轟，以軍指衝突開始以來，加沙地帶（Gaza Strip）向以色列發射超過2000枚火箭，當中有一半被防空系統成功攔截，另外有350枚落入加沙境內。

雙方衝突造成多人傷亡，巴勒斯坦醫療官員指，自10日起，加沙最少有126人喪生，其中31名死者是兒童，以及21名女死者，另外有950人受傷。以色列則表示該國有8人喪生，包括一名在加沙邊境巡邏的士兵喪生，並有2名兒童遇害。

以巴衝突：圖為5月14日，身在加沙阿什克隆一名男子，身在一幢受損的建築物內。（AP）

全球多國和組織都繼續斡旋，埃及致力促使以巴雙方在14日午夜停火，為下一步談判鋪路。有巴勒斯坦官員向路透社表示，聯合國、埃及和卡塔爾的調解員都加強與各方協調，希望爭取緩和局勢，但至今仍未達成協議。

聯合國安理會將會在16日舉行以巴問題會議，古特雷斯在會前呼籲以巴即時停火，同時敦促雙方容許透過調解盡快結束糾紛，並強調聯合國正積極參與斡旋工作。