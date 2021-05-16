輝瑞疫苗全球最年幼接種者僅8個月大　完成接種2劑　全無副作用

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-16 14:45

來自美國紐約鮑德溫斯維爾（Baldwinsville）、年僅8個月大男嬰恩佐明寇拉（Vincenzo Enzo Mincolla）成為全球最年幼、完成接種2劑輝瑞疫苗的人。根據他父親的說法，寶寶接種睡眠、飲食均未受影響，亦沒副作用。

「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。

美國僅4個地方進行試驗，讓年齡低於5歲孩童接種輝瑞疫苗。錫拉丘茲（Syracuse）紐約州立大學州北部醫科大學（SUNY Upstate Medical University）是其中之一。

迄今美國聯邦政府僅批准讓年齡低至12歲兒童接種。

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恩佐明寇拉3週前已接種第1劑疫苗，12日接種第2劑，劑量為成人的十分之一。這個臨床試驗為第一階段，有16名嬰兒參加。

恩佐明寇拉的父母均為醫生。父親稱恩佐明寇拉接種後睡得好吃得好，亦未出現過敏，也沒其他副作用。他說：「我們都認為結束這場疫情大流行非常重要，而最快、最安全的方法就是接種疫苗。」

輝瑞已暫時停止試驗，以確認嬰兒施打的劑量。臨床試驗首席研究員多馬喬斯卡（Joseph Domashowske）稱：「現在關注的是，劑量對這年齡組別來說有可能太低」，因所有寶寶都沒出現任何副作用。

研究團隊會進行血液測試，已接種嬰兒是否產生抗體，一旦抗體過低或沒有出現抗體，或會決定對另外16名嬰兒進行更高劑量的測試，例如10微克。