美聯社丨以軍轟炸「媒體重鎮」　記者憶述危急一刻：你只有10分鐘

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-16 16:27

以色列5月15日派戰機炸毀加沙地帶（Gaza Strip）一幢名為Al-Jalaa的大樓，並在事前一小時發出預警。大樓內的工作人員和住客只能帶走小量物品，就立即衝向樓梯，逃離大樓。

這座11層樓高的大樓有約60戶住宅以及一些辦公室，包括美聯社及半島電視台（Al Jazeera），整幢大樓只有1部電梯。

以軍15日動手，聲稱大樓涉及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）情報部門的軍事利益，並指控哈馬斯以記者作人盾。

以巴衝突：圖為5月15日以色列戰機炸毀位於加沙地帶的Al-Jalaa大樓後，大樓冒出濃煙和火焰。（Reuters）

巴勒斯坦獨立記者賽義德（Youmna al-Sayed）憶述，他們當時讓長者和兒童使用電梯，自己則使用樓梯逃走，並協助餘下的兒童離開，所有人都跑得很快。

美聯社記者阿克林（Fares Akram）可能是最少撤離時間的人。由於最近一直徹夜工作，他事發時正在頂層的雙層公寓睡覺，卻突然被同事的叫喊聲弄醒。同事在大叫「撤走！撤走！」

他走到下層時，已看到同事戴起頭盔和防護背心，並被告知大樓將被炸毀。同時對他說：「你只有10分鐘。」

阿克林只能拿走手提電腦以及一些電子裝備等，便迅速逃命。

懇求再給十分鐘遭拒

有記者來不及拿走工作器材，要求以色列官員給予多點時間。記者在電話中向以色列情報官員懇求：「我們有很多器材，包括攝影機及其他東西，我無法將它們全部拿走。」

大樓業主邁赫迪（Jawwad Mahdi）當時亦嘗試為人們爭取更多時間，在電話中向以色列情報官員要求，給予多10分鐘的時間，讓記者走進大樓拿走攝影機，不過被拒絕。

當他被拒絕後，邁赫迪在電話中說：「你摧毀我們傾注畢生心血的工作、回憶與生命。我將掛線了，你想做什麼便做。真主在看。」