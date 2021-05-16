以巴衝突｜多國爆反以色列示威聲援巴勒斯坦人　部分演變警民衝突

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-16 11:36

以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續，全球多個國家有民眾在5月15日上街聲援巴勒斯坦人。部分地區的示威更演變成警民衝突。

包括英國倫敦、德國柏林、西班牙馬德里、希臘雅典、比利時布魯塞爾和法國巴黎在內，歐洲多個主要城市有民眾聚集，以支持巴勒斯坦人。

柏林和德國數個城市當天有數千民眾參與集會，其中一些示威演變成警民衝突。民眾高喊包括「抵制以色列」在內的口號，又向警方投擲石頭、水樽和煙花。當地同日還有民眾在另一位置舉行支持以色列的集會。

加沙以巴衝突：圖為5月15日，一名男子在比利時首都布魯塞爾出席支持巴人集會期間揮動巴勒斯坦國旗。（AP）

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為避免2014年聲援巴人示威演變激烈衝突的歷史重現，巴黎政府13日頒布禁令不准民眾遊行，但15日仍有民眾走上街頭參與支持巴人集會。有示威者向警方扔石頭，又有人試圖設置路障及縱火。警方出動催淚彈和水炮車驅散。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）15日報道，警方還有發射橡膠子彈。

雅典約500人上街，警方與示威者在以色列大使館附近發生輕微衝突。

除歐洲外，伊拉克多市亦有聲援巴人集會。有人焚燒美國和以色列國旗。