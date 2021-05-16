新冠肺炎｜世衛：打疫苗非完全免疫　已接種者仍應戴口罩

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-16 17:07

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月13日宣布，容許接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人士在大部分室內場所無需戴口罩，但世界衛生組織（WHO）5月15日指，即使民眾已經完成接種疫苗，身處病毒傳播地區時仍然應該戴上口罩。

世衛指出，疫苗能拯救性命，但只靠疫苗恐怕還不夠。世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）強調，疫苗並非100%能夠防止染疫，「即使在接種疫苗後，你也可能會出現無症狀感染或輕微病徵，甚至出現中度病徵的情況。」

印度新冠肺炎疫情：圖為5月15日，普拉雅格拉吉一名死於新冠肺炎的天主教徒下葬。（AP）

斯瓦米納坦又警告指，僅接種疫苗，是不能保證不會感染或傳染給他人，並稱這可能很少見，但仍然可能會發生。「這就是為什麼我們需要其他保護措施，例如戴口罩，及保持社交距離等，直至多國大量人口受到免疫保護，且病毒傳播率降至低水平為止。」但她認為，現時只有極少數國家可以達到放寬限制措施的水平。

世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）也認同斯瓦米納坦的說法，認為需同時評估該國的疫情強度、病毒傳染狀況，以及疫苗接種比率，「即使在疫苗接種率很高的國家，若傳染率仍然高企，也不能隨意不戴口罩。」