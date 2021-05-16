古巴疫苗｜由制裁逼迫出來的技術　自行研發產品現有5款

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-16 20:14

古巴因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案增加5月12日提早開始為民眾進行接種，受制於制裁的哈瓦那政府用的是什麼疫苗。古巴醫療與科學實力不容小覷，它早在80年代開始已自行研發疫苗。

政府12日開始疫苗接種計劃，它原定6月才開始。國內目前使用的2款疫苗都是本土研發，但兩者的第3階段臨床測試結果仍未公布，亦未獲得古巴衞生部授權用在民眾身上。但其他國家如中國及俄羅斯亦有類似情況，而美國及歐洲亦會對一些疫苗產品授權作緊急使用。

用在古巴接種計劃的2款疫苗分別名為「阿夫達拉」（Abdala）和「主權2」（Soberana 2）。前者已完成第3階段測試，但仍在分析結果；後者會在數天內完成第3階段測試。

古巴新冠肺炎疫情：圖為5月14日哈瓦那一個注射中心內，醫療人員在檢視已接種人士的狀況。（AP）

衞生部長波塔爾（Jose Portal）稱，他預期8月前全國70%人口已接種。

古巴生物醫藥集團（BioCubaFarma）亦稱，屆時公司會生產到足夠疫苗，供島上所有人接種。

除了古巴、伊朗及委內瑞拉都在進行「阿夫達拉」的試驗，其他國家如玻利維亞、墨西哥及阿根廷都表示有興趣購買及生產「阿夫達拉」。

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疫苗命名有意思

古巴現有5款疫苗是由國際藥廠研發，除了「阿夫達拉」和「主權2」，還有名為「曼比薩」（Mambisa）的疫苗。

阿夫達拉是是古巴革命英雄何塞・馬蒂（José Martí）一詩作名字。他生於1853年，在古巴身兼詩人、哲學家、翻譯員、記者及教授多職；「曼比薩」則是一支古巴游擊隊的名字。它在19世紀為爭取古巴獨立，與西班牙人抗爭。

「阿夫達拉」及「主權2」都已被用作接種用途，古巴多區數千醫護人員以及易受感染的群體已接種。

巴拉德羅（Varadero）旅遊業從業員在21日前亦會開始接種。

古巴新冠肺炎疫情：圖為5月13日古巴哈瓦那的民眾在疫苗接種中心外排隊。（Reuters）

古巴疫苗是怎樣的？

古巴遭受美國制裁，是導致它的醫療技術不假外求的原因之一。制裁亦導致它自80年代開始自行研發疫苗，並製成首支針對引起腦膜炎的B型腦膜炎球菌疫苗。

當地所有80%疫苗，都是國內自行生產的。

「阿夫達拉」的試驗有4.8萬名志願者參加。至於「主權2」，政府已在公布第二階段數據時稱它的結果理想，而且副作用少。

「主權2」是以重組蛋白（recombinant protein）技術生產的。它製造新冠病毒的棘蛋白（spike protein），模仿病毒分子結構，讓人體辨認棘蛋白引起免疫反應，達到預防感染的效果。

古巴新冠肺炎疫情：圖為5月14日，在哈瓦那市郊一個接種中心內，一名女子在等待接種疫苗。（AP）

古巴5月15日新增1,383宗確診個案，是當地單日確診個案首次超過1,300宗，單日個案數目打破疫情以來最高的記錄。古巴累計確診個案增至123,221宗。

死亡個案同日增加11宗，累計死亡個案增至796宗。

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