新冠肺炎｜世衛總幹事警告疫情第二年將比第一年更加致命

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-16 12:00

印度新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例持續創新高之際，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月14日發出警告，新冠肺炎疫情第二年將比第一年更加致命。

據聯合國新聞網5月14日報道，譚德塞在講話中提到，隨着新冠肺炎疫情在南亞、東南亞、美洲和非洲擴散，WHO估計這場大流行病在第二年將比第一年更加致命。

譚德塞表示，印度的情況仍然令人擔憂，一些邦的病例、住院和死亡人數繼續居高不下。目前，不僅只是印度有緊急需求醫療用品，尼泊爾、斯里蘭卡、越南、柬埔寨、泰國和埃及等許多國家也在處理病例和住院高峰。美洲一些國家的病例仍然很多，作為一個地區，上周美洲佔所有新冠肺炎死亡病例的40％。非洲一些國家疫情也出現了高峰。「新冠肺炎已經造成超過330萬人喪生，而且我們預計這場大流行病在第二年將比第一年更加致命」。

譚德塞稱，「2020年9月，WHO在《經濟學人》雜誌上警告了新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗民族主義的威脅，有人説我們是驚弓之鳥。2021年1月，我談到了道德災難的潛在危險。不幸的是，我們現在正在目睹這變成了現實。」

譚德塞批評富裕國家囤積疫苗，指出只有0.3％的疫苗供應流向低收入國家。「他們所得到的疫苗不是應對新冠肺炎這一致命呼吸道病毒的有效策略」。

譚德塞認為結合公共衛生措施和疫苗接種來挽救生命和生計是擺脱新冠肺炎大流行的唯一途徑。