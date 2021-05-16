以色列狂射火箭巴勒斯坦彈如雨下　內塔尼亞胡：軍事行動全力繼續

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-17 00:55

以色列在加緊襲擊加沙地帶（Gaza Strip），單在當地時間5月16日午夜後僅1小時內，已發射150支火箭，導致至少130人死亡。半島電視台16日引述巴勒斯坦軍方消息人士稱，以軍此舉是2000年第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada）以來最激烈的轟炸。

以軍這一輪空襲，近半火箭都是以加沙名為al-Wehda的地區為目標，那裏有民房、基礎建設、道路。它們都在空中受損或部分受損。

半島電視台稱，自5月10日這一輪以巴衝突爆發以來，加沙地帶已有逾170名巴人死亡，包括41名兒童。傷者逾1000人。以軍在約旦河西岸佔領區，殺死至少13名巴人。

巴勒斯坦的武裝組織向以色列發射至少2300支火箭，導致10死亡，包2名兒童，同時造成逾560名以色列人受傷。

以總理預告繼續打

以色列的軍事行動導致大量無辜平民死傷，包括中國在內的國際社會呼籲停火。惟以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）坦言與加沙的戰鬥不是即將結束，亦稱繼續全力進行軍事行動。

他在電視講話中說：「對是次衝突負有罪責的不是我們，而是那些攻擊我們的人。我們仍處於這次行動的中途，還沒有結束，它將在必要時繼續進行。」

他說只要有需要，轟炸加沙就便會繼續，以方亦會竭盡全力避免平民傷亡。

他稱以色列想哈馬斯付出巨大代價，以及恢復和平、安全以及恢復對巴方的威懾。

+ 11 + 11 + 11

哈馬斯高層受襲

以色列繼續以哈馬斯高層成員及軍事利益進行打擊。軍方5月16日表示，他們已空襲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯2名領袖位於加沙地帶的住宅，但沒提及他們是否被殺。

以色列軍方發聲明指，受到空襲的地方是哈馬斯加沙政治局主席辛瓦爾（Yahya Sinwar）的住宅，以及他的兄弟、哈馬斯後勤和人力事務主管穆罕默德（Muhammad Sinwar）的住宅。

軍方又公布一段影片，顯示受襲的地方冒煙和嚴重受損。他們稱，2人的住宅被恐怖組織哈馬斯用作軍事基礎設施。