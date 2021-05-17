日美法舉行聯合軍演模擬場景罕見　日媒：不應期待歐洲制衡中國

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-17 12:11

日美法5月11日至17日在日本進行離島防衞聯合訓練，日本軍方相關人士指出，此舉旨在制衡中國，但由於存在制約因素，一旦發生緊急事態，指望歐洲制衡中國鞭長莫及。

日本共同社5月16日發表文章稱，日本陸上自衞隊、法國陸軍、美國海軍陸戰隊在宮崎和鹿兒島兩縣的霧島演習場，實行離島防衞聯合訓練。此舉旨在通過多邊包圍網，制衡圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）和台灣局勢，處於緊張關係的中國。

這是日美法三國陸上部隊首次在日本國內舉行正式實動訓練。在模擬市區的建築物排布的演習場，公開設想在離島戰鬥的場景實屬罕見。三國士兵在梅雨季節時而暴雨傾盆的惡劣天氣下，持續進行了訓練。

報道引述政府相關人士稱，考慮美中對立激化，尖閣諸島和台灣出現突發事態並非天方夜譚。日本防衞省和自衞隊中，有許多人認為，倘若中國的兩岸統一目標，與主張保護民主陣營的美國相碰撞，那麼，以駐日美軍基地集中的沖繩為首，危險波及日本的可能性充分存在。日本防衞省相關人士表示，「美法可能也認為，有必要向中國展現強烈訊息。」

然而，一名自衞隊幹部從地理位置制約方面冷靜分析稱，「不應該期待歐洲各國在東亞出現突發事態時，正式展開行動」。另一名自衞隊幹部稱，「歐洲派遣艦艇，對於東亞軍事力量的平衡幾乎沒有影響，但政治意義很大。」