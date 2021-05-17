英國最美王室成員　戴安娜姪女情歸富翁　網民評老少配嘆現實使然

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 18:03

有「英國最美王室成員」之稱、戴安娜王妃30歲姪女姬蒂（Lady Kitty Spencer）日前與62歲南非裔時尚界鉅子劉易斯（Michael Lewis）訂婚。

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姬蒂13日接受美國月刊《城鎮與鄉村》（Town ＆ Country）專訪時解釋她從未公開討論比她父親大5歲的未婚夫的原因：「我並非不重視愛情。我覺得愛是世界上最重要的事情，所以我將全心全意保護愛，不希望我們的愛情成為大家討論的話題。」但是姬蒂透露：「我期待非常幸福的家庭生活：幸福的婚姻和幸福的孩子。事情自然發展讓我感到很安心。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，姬蒂在前年8月被媒體目擊親吻了劉易斯。今年六月，媒體拍到她在倫敦舞會上展示自己的鑽石訂婚戒指。網友Wren Redfern提到姬蒂在哈利王子婚禮上大放異彩，看起來比新娘美，直誇姬蒂「很有貴族氣息。且很聰明維持低調的生活」。

網友James Robert Jones則指姬蒂會跟比她大32歲的富翁結婚，「都是為了錢！沒別的原因」。網友Shay12也說姬蒂跟未婚夫年齡差距過大，認為「姬蒂很漂亮，找到年輕伴侶不難」。

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