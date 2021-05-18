新冠肺炎｜英國放寬防疫限制　衛生大臣促打疫苗防印度變種病毒株

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-18 13:10

英國5月17日進一步放寬新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫限制，酒吧和餐廳恢復室內服務，劇院和博物館等場所重開。不過首相約翰遜（Boris Johnson）警告，變種病毒或影響重開計劃。

英格蘭、蘇格蘭和威爾斯同步放寬防疫限制，北愛爾蘭則將於下週跟隨。英國政府同時放寬有關密切接觸以及禁止出國旅遊的指引。目前有12個國家或地區列為「安全」，回國時不需要接受10日的隔離。數以千計的英國人因此湧往獲列「安全」的葡萄牙旅遊。

圖為2021年5月17日，英格蘭吉域機場有人登機前往葡萄牙旅遊。（美聯社）

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，除了先前爆發印度變種病毒病例的博爾頓（Bolton）和布萊克本（Blackburn）之外，英格蘭目前有86個行政區出現5宗或以上印度變種病毒病例。

夏國賢表示，英國目前共有2,323宗印度變種病毒確診病例，意味過去5天的確診病例，印度變種病毒的確診者增加77％。

夏國賢表示，目前博爾頓等地區主要的確診病例均感染印度變種病毒，而且所有年齡層的確診者均增加。他指，這些地區大多數的住院病人都合資格打疫苗，卻沒有接種。他呼籲那些還猶豫要不要接種疫苗的人「看看博爾頓現在的情況」。