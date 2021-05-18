美韓首腦會談在即　四方安全對話與朝鮮是首要議題

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-18 16:46

韓國總統文在寅將在5月21日，即4天訪美期間前往美國與總統拜登（Joe Biden）會面。這是美國繼日本首相菅義偉後，第二位會面的國家領袖，可見美國對重返太平洋的重視。

圖為3月31日，澳洲總理莫理森正出席四方安全對話視像會議。（Reuters）

邀請加入「四方安全對話」

四方安全對話（Quad）將成為這次會談的焦點之一。由美國、日本、印度及澳洲成立的四方安全對話，被指是為抗衡中國經濟、政治及軍事力量日漸擴大為目標。

美國希望能擴大四方安全對話，邀請東盟國家與韓國加入。韓國、越南與新西蘭已就四方安全對話加入討論，儘管目前只圍繞抗疫議題，但未來相信將觸及與中國相關的議題。

然而韓國若與四方安全對話過分靠攏，會引起中國的不滿。因韓國在貿易上仍依賴中國，相信韓國會在尋求與四方安全對話合作的同時，保持一定距離。

朝鮮核談判

朝鮮亦將成為這次會談的主要議題，但美韓的立場並不一樣。韓國希望美國能延續前特朗普（Donald Trump）政府年代的積極，尋求打破談判僵局，但美國對朝鮮的重視顯然不如韓國。

美國在4月表示已完成對朝鮮政策的檢討，表示美國不會尋求達成重大的突破，也不會依賴戰略忍耐。美國將採取切實的方式，對探究與朝鮮的外交持開放態度，達至朝鮮半島完全無核化。

這聲明意味着美國短期內不會尋求突破，但文在寅的總統任期只剩一年，韓國難以在美國協助下迅即打破談判僵局。

半導體供應鏈、韓日關係

半導體供應鏈亦將是會談的主要話題。受到電子產品高需求及疫情的影響，全球晶片供應不足。韓國是全球最大半導體生產國之一，美國會希望向文在寅確保半導體供應，並就未來增加產量提出投資提議。

另外，韓日的緊張關係亦相信會是議題之一。日本與韓國同是美國在亞洲的盟友，但兩國緊係受二戰慰安婦及強制勞工等問題陷入緊繃。美國或希望從中擔當中間人，化解緊張關係。