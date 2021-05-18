尼泊爾疫情｜單日增9200宗確診　大量勞工將自印度返國引擔憂

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-18 18:42

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，鄰國不能置身事外。尼泊爾的疫情在近日持續飆升，5月17日，當地新增病例近9,200宗。當地預料在未來數周或將有多達40萬名勞工自印度歸國，外界憂慮疫情進一步擴散。

圖為5月10日，尼泊爾加德滿都。有醫院內已沒有床位，病人需在院外休息。（Reuters）

至5月17日，尼泊爾新增病例9,198宗，較4月初每天不足100宗的數字大幅上升，衝擊當地醫療系統。當地醫院已開始出現床位不足，或醫療氧氣不足，開始拒絕接收病人。

然而有憂慮指出，目前的疫情只是冰山一角。自印度爆發疫情封鎖後，當地的尼泊爾勞工被迫回國。根據聯合國兒童基金會（UNICEF），班克省上周有多達9000人返國。但由於檢測能力不足，只有大約20%的人接受了檢測，惟陽性率已接近40%。

當地的死亡人數亦持續增加。在4月初全國每日死於新冠肺炎的人數只有平均5人，但現在暴增至超過200宗。

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

大量勞工將自印度返國

尼泊爾預料在未來數周或將有多達40萬名勞工自印度歸國，但在缺乏檢測工具及醫療物資下，外界憂慮疫情進一步擴散至當地，造成衝擊。尼泊爾紅十字會主席蒂姆西納（Netra Prasad Timsina）表示，若無法遏制最新一輪的病例激增，尼泊爾恐怕將陷印度今天的困境。