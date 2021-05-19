新冠肺炎｜美媒：中國收穫地緣政治機遇　疫苗化身軟實力手段

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-19 22:00

美國彭博社5月19日指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是席捲全球的一場毀滅性的公共衞生災難，但對中國來説，疫情卻提供一個前所未有的地緣政治機遇。

報道指出，疫情來襲，世界各國領導人忙於本國的抗疫問題時，中國得以利用疫情帶來的混亂，加強對香港和新疆的政治鎮壓。不過也許最重要的是，中國快速開發新冠疫苗，早期出口為中國於非洲、亞洲、拉丁美洲和中東等地提供強而有力的外交名片。

「有限空氣」數據分析公司（Airfinity Ltd）的數據顯示，到目前為止，中國已經運送約2.65億劑新冠疫苗，超過所有其他國家的總和，並承諾再運送4.4億劑疫苗。其他主要國家並沒有跟得到中國的步伐。

文章指出，中國即將獲得另一個巨大的提振。批准西方生產的疫苗後，世界衞生組織（World Health Organization）最近批准使用中國國藥集團有限公司生產的新冠疫苗。預計科興生物技術有限公司的新冠疫苗很快就會獲得批准。這將使中國的疫苗通過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）流入數十個發展中國家。

文章指出，北京的疫苗外交顯然是一種強硬手段。中國國務委員兼外長王毅4月27日主持六國外長應對新冠肺炎疫情視像會議，中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡與孟加拉國等六國外長參會。同日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和率團訪問孟加拉，承諾加強兩國軍事合作。

幾天後，孟加拉國官員緊急批准中國國藥集團的疫苗。不到兩週後，中國駐孟加拉國大使李極明警告稱，如果孟加拉國與印度、日本和澳洲一起加入四方安全對話（Quad），中孟兩國關係將受到「重大損害」。

香港城市大學副教授唐寧思（Nicholas Thomas）表示，「如果認為中國目前向亞洲和世界提供的疫苗援助和供應不會轉化為長期外交優勢，那將是愚蠢的。」

由於印度出口崩潰導致新冠肺炎疫苗實施計劃出貨延遲，中國的新冠疫苗可能是許多較貧窮國家短期內的唯一選擇。丹佛大學美中合作中心主任趙穗生表示，「這已經成為中國的機會，向世界證明中國的崛起不可阻擋。」