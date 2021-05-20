以巴衝突｜以色列無視美國續轟炸　拜登無牙力勸不動內塔尼亞胡？

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美國和以色列的傳統盟友，但即使是再好的朋友都會有「面左左」的時候。一邊廂美國總統拜登（Joe Biden）表明希望看到以色列和巴勒斯坦局勢明顯降級，那邊廂以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）決意繼續加沙的行動，似乎沒有將拜登放於眼內。兩國關係面臨的考驗頓時顯露於世人眼前。

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內的以色列政策造就兩國關係經歷了「回暖期」。特朗普承認耶路撒冷是以色列的首都將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷並且促成以色列和海灣國家巴林、阿聯酋、摩洛哥和蘇丹關係正常化，一舉一動都似是為內塔尼亞胡助威，讓對方感到稱心滿意。內塔尼亞胡也禮尚往來，將戈蘭高地一個殖民區命名為「特朗普高地」，感謝對方承認以色列擁有戈蘭高地主權。

作為特朗普堅實的盟友，內塔尼亞胡未到最後一秒都不願祝賀拜登勝選，或許因為拜登當選就似是預示兩國關係重回奧巴馬時代的尷尬。當拜登還是副總統的時候，拜登和內塔尼亞胡已經交過手。2010年，拜登訪問以色列期間，內塔尼亞胡宣布於東耶路撒冷建造1,600間新公寓，「擺明車馬落美國面」。拜登也還以顏色，晚宴遲到90分鐘，後來的聲明更加譴責以色列的決定，指損害美國遊說巴勒斯坦恢復和談的努力。到了拜登角逐總統寶座時，他雖然都有指控巴勒斯坦挑起衝突，但形容內塔尼亞胡的作為「適得其反」，是「極右」領袖。

內塔尼亞胡和美國前總統奧巴馬（Barack Obama）關係緊張，前者尤其不滿後者和以色列的「死敵」伊朗簽署核協議。不過拜登仍然稱內塔尼亞胡是「朋友」，「我不認同你（內塔尼亞胡）所說該死的話，但我愛你」。

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圖為2010年3月9日，美國時任副總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡於耶路撒冷共享晚餐。（Getty Images）

只是這份情誼來到今日似乎對緩和以巴局勢沒有太大作用。拜登和華府官員近日對以色列施加壓力的力度愈來愈大，從未提停火到公開表明預期停火，但拜登仍然未有「要求」停火。全國廣播公司（NBC）引述熟悉拜登立場的白宮官員指，西翼的觀點是內塔尼亞胡是時候開始減弱攻勢，並指拜登釋出訊息的變化是想讓美國人清楚他的立場，同時不會公開對以色列構成太大的壓力。

問題是，到底拜登對內塔尼亞胡的影響力還剩多少。內塔尼亞胡表示「感謝美國總統的支持」，但揚言決心繼續加沙的行動，「直至達到目標」，暗示無意即時減弱對哈馬斯的攻勢。面對「不聽勸」的盟友，白宮只是說拜登的幕僚每小時都有跟以方聯絡。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和以色列外交部長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）19日再通話，重申美國預期看到局勢降級。

讓拜登頭痛的，當然還有民主黨的議員。進步派視巴勒斯坦人為被以色列壓迫的受害者，認為以色列的行為已經不止是自衛，民主黨部份議員對批評以色列更加不遺餘力，甚至稱以色列的空襲是「恐怖主義」。當內塔尼亞胡宣布繼續行動後，眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib）和波肯（Mark Pocan）隨即提出決議案反對以色列軍售。逾百名民主黨眾議員聯署要求拜登政府「大膽地領導和採取果斷行動結束暴力」，可見黨內對拜登施壓的力度不小。

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