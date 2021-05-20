以巴衝突｜以色列無視美國續轟炸　拜登無牙力勸不動內塔尼亞胡？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-20 13:31

美國和以色列的傳統盟友，但即使是再好的朋友都會有「面左左」的時候。一邊廂美國總統拜登（Joe Biden）表明希望看到以色列和巴勒斯坦局勢明顯降級，那邊廂以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）決意繼續加沙的行動，似乎沒有將拜登放於眼內。兩國關係面臨的考驗頓時顯露於世人眼前。

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內的以色列政策造就兩國關係經歷了「回暖期」。特朗普承認耶路撒冷是以色列的首都，將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，並且促成以色列和海灣國家巴林、阿聯酋、摩洛哥和蘇丹關係正常化，一舉一動都似是為內塔尼亞胡助威，讓對方感到稱心滿意。內塔尼亞胡也禮尚往來，將戈蘭高地一個殖民區命名為「特朗普高地」，感謝對方承認以色列擁有戈蘭高地主權。

作為特朗普堅實的盟友，內塔尼亞胡未到最後一秒都不願祝賀拜登勝選，或許因為拜登當選就似是預示兩國關係重回奧巴馬時代的尷尬。當拜登還是副總統的時候，拜登和內塔尼亞胡已經交過手。2010年，拜登訪問以色列期間，內塔尼亞胡宣布於東耶路撒冷建造1,600間新公寓，「擺明車馬落美國面」。拜登也還以顏色，晚宴遲到90分鐘，後來的聲明更加譴責以色列的決定，指損害美國遊說巴勒斯坦恢復和談的努力。到了拜登角逐總統寶座時，他雖然都有指控巴勒斯坦挑起衝突，但形容內塔尼亞胡的作為「適得其反」，是「極右」領袖。

內塔尼亞胡和美國前總統奧巴馬（Barack Obama）關係緊張，前者尤其不滿後者和以色列的「死敵」伊朗簽署核協議。不過拜登仍然稱內塔尼亞胡是「朋友」，「我不認同你（內塔尼亞胡）所說該死的話，但我愛你」。

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圖為2010年3月9日，美國時任副總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡於耶路撒冷共享晚餐。（Getty Images）

只是這份情誼來到今日似乎對緩和以巴局勢沒有太大作用。拜登和華府官員近日對以色列施加壓力的力度愈來愈大，從未提停火到公開表明預期停火，但拜登仍然未有「要求」停火。全國廣播公司（NBC）引述熟悉拜登立場的白宮官員指，西翼的觀點是內塔尼亞胡是時候開始減弱攻勢，並指拜登釋出訊息的變化是想讓美國人清楚他的立場，同時不會公開對以色列構成太大的壓力。

問題是，到底拜登對內塔尼亞胡的影響力還剩多少。內塔尼亞胡表示「感謝美國總統的支持」，但揚言決心繼續加沙的行動，「直至達到目標」，暗示無意即時減弱對哈馬斯的攻勢。面對「不聽勸」的盟友，白宮只是說拜登的幕僚每小時都有跟以方聯絡。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和以色列外交部長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）19日再通話，重申美國預期看到局勢降級。

讓拜登頭痛的，當然還有民主黨的議員。進步派視巴勒斯坦人為被以色列壓迫的受害者，認為以色列的行為已經不止是自衛，民主黨部份議員對批評以色列更加不遺餘力，甚至稱以色列的空襲是「恐怖主義」。當內塔尼亞胡宣布繼續行動後，眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib）和波肯（Mark Pocan）隨即提出決議案反對以色列軍售。逾百名民主黨眾議員聯署要求拜登政府「大膽地領導和採取果斷行動結束暴力」，可見黨內對拜登施壓的力度不小。