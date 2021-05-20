美國放棄制裁德國「北溪2號」天然氣管道公司

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-20 09:04

美國5月19日宣布制裁有份參與北溪天然氣管道二線（Nord Stream 2）的俄羅斯公司和船隻，但放棄制裁德國公司和公司的行政總裁。國務卿布林肯（Antony Blinken）解釋，做法合乎國家利益。

國務院向國會提交報告，宣布制裁四個俄羅斯實體和四艘俄羅斯船隻，包括4月開始於丹麥水域放置管道的「切爾斯基院士」號工程船（Akademik Cherskiy）。德國的北溪天然氣管道二線（Nord Stream 2 AG）和行政總裁瓦爾尼希（Matthias Warnig）同樣被指違反美國法律，但隨即獲豁免制裁。

布林肯表示，行動反映華府對歐洲能源安全的承諾，並符合總統拜登（Joe Biden）的承諾，重建與歐洲盟友和夥伴的關係。他指，北溪天然氣管道二線削弱歐洲以及烏克蘭和北約歐盟東部國家的能源安全，強調美國對項目的反對是堅定不移。

圖為2021年5月19日，德國外交部長馬斯於柏林出席記者會。（美聯社）

德國總理默克爾（Angela Merkel）曾為項目辯護，指俄羅斯的天然氣已經沿其他路線自由通往歐洲。外交部長馬斯（Heiko Maas）讚揚美國的決定，「我們認為這是具建設性的一步，我們很樂意繼續與華盛頓的伙伴討論問題。」他提到，拜登政府沒有作出其他承諾，但認為今次的決定為他們爭取了三個月的時間再磋商。

拜登的決定卻引起民主黨人和共和黨人不滿。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和副主席里施（Jim Risch）分別表示反對。里施指，放棄制裁是對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「送大禮」。