北極理事會即將舉行　美俄尋求合作但仍有分歧

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-19 16:36

北極理事會部長級會議5月20日會在冰島雷克雅未克（Reykjavik）舉行。美俄是這次會議的主角，雙方在環保議及開發北極議題上表現罕見的合作，但在部分議題上仍有分歧。

圖為5月18日，美國國務卿布林肯參加北極理事會前，先到訪駐雷克雅未克大使館。（Reuters）

氣候保護及可持續發展是北極的重要議題。隨着氣候暖化北極冰蓋融化，人類更容易進入北極圈，各國政府對投資北極圈發展興趣增加。特別是北極擁有豐富石油及天然氣等礦床，各國都希望分一杯羹。

美國國務院北極特使哈特（Jim de Hart）在會前記者會上表示，這次會議的目標是在乎氣候變化，在乎科學，與區域的安全穩定。哈特同時保證將不會重演上屆理事會無法達成共同宣言的結果。

2019年的的北極理事會上，美國因前總統特朗普（Donald Trump）不同意在宣言上加入氣候變化的措辭，最後無法發表聯合聲明。這亦是北極理事會成立20多年以來，首次無法發表聯合聲明。

相對的，俄羅斯在環境保護及可持續發展議題上，展現出合作的態度。北極理事會高級官員科爾丘諾夫（Nikolai Korchunov）在會前記者會上表示，他們與美方的代表進行了「非常有建設性」的對話。

圖為2020年10月，俄羅斯外長訪問希臘，在雅典舉行記者會。（Reuters）

不過，有擔憂指美俄在其他問題上的分歧會阻撓雙方的合作。俄羅斯近年積極在北極建立軍事據點，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表示憂慮，稱北極軍事化有違北極地區的安全穩定。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）則表示北極是他們的領土，俄羅斯有權維護自身領土的安全。拉夫羅夫批評美國調派航母前往挪威海域，及丹麥在北極地區部署軍事設施。

同時，美國亦不滿俄羅斯吞併烏克蘭領土，及囚禁反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），儘管這與北極的事務無關。

布林肯將於會議期間與拉夫羅夫舉行會面，這會是美國總統拜登（Joe Biden）就任後美俄首次的外長會議。拜登曾提議在6月於訪歐期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。外界關注這次外長會議的成果。