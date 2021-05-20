拜登：美國必須捍衞北極和印度太平洋地區海上航道

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-20 14:00

美國總統拜登（Joe Biden）稱，美國必須捍衞北極和印度太平洋地區開放和安全的海上航道，同時指責中國與俄羅斯「破壞規則」。

據白宮網站消息，美國總統拜登5月19日在康涅狄格州的海岸警衞隊學院（Coast Guard Academy）發表演講時説：「幾十年來，美國一直為國際航海安全提供保障。我們和我們的夥伴保證了海上航線的開放與安全。我們制定了明確的道路規則……以確保我們能夠和平地分享海洋的自然資源。」

他稱，「幾十年來，這些規則支持着全球經濟實力，使世界各國受益，並幫助世界各地的人民發展其經濟潛力。」

隨後，拜登話鋒一轉，將矛頭指向中俄，稱「但是，正如你們所知，我們愈來愈多看到這些規則受到挑戰，既有技術的快速發展，也有像中國和俄羅斯等國的破壞性行動。」

拜登接着説道，「海上航行自由等由來已久的基本海事原則是全球經濟和全球安全的基石。當一些國家試圖玩弄體系或迫使規則向他們傾斜時，就會使一切失去平衡。這就是為什麼我們如此堅定地認為，世界上這些貿易和航運的動脈地區（需要）保持和平，無論是南海、阿拉伯灣，還是北極地區。」

拜登強調：「確保全球貿易暢通對美國的外交政策利益至關重要。」

「如果我們不積極制定行為規範，圍繞民主價值觀而不是獨裁者的價值觀來塑造行為規範，這一切就不會發生。」

拜登強調了美國海岸警衞隊員在制定行為規範方面所扮演的重要角色。

拜登説：「當我們與世界各地的民主夥伴共同努力，更新這個新時代的規則，並讓我們所有人對遵守這些規則負責時，你們的使命將變得更加具有全球性，而且更加重要。」

拜登還表示，美國是一個北極國家。隨着北極地區冰層的融化，新的海上航線的開通，其戰略重要性迅速增加，美國更需要海岸警衞隊員在北極地區發揮作用。

拜登説：「美國必須展示我們的領導和參與、我們的外交和我們的行動技能。我們必須繼續樹立負責任的海洋行為的榜樣，維護明確的國際協議規則，保護和管理這片原生態的環境，為子孫後代保護它。」