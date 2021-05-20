日本奧委會理事直言已錯過停辦東京奧運時機　辦不辦都是地獄

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-20 21:01

日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，東京政府希望堅持舉辦奧運會，但日本奧委會理事山口香5月19日稱，不傾聽民意的奧運會「沒有意義」，並把日本目前所處的現狀描述成「辦不辦都是地獄」。

山口香5月19日接受共同社採訪時表示，眾多國民對奧運的舉辦抱有疑惑，但國際奧委會、日本政府和東京奧組委卻都「無意傾聽」這些聲音。她認為，構築和平的基本是對話，拒絕對話的奧運「沒有意義」。

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山口香又認為，目前已錯過停辦東京奧運會的時機，她解釋指，與相關機構的協調工作繁雜，取消奧運為時已晚。她還表示，奧運若是舉辦，必將給國民生活帶來影響。她把日本所處的現狀描述成「辦不辦都是地獄」。

山口香曾是女子柔道世界冠軍，她對於在疫情下舉辦奧運一直持批評態度。她在2020年初就曾呼籲將奧運延期，此後，她也多次對奧運的舉辦提出質疑。

日本《朝日新聞》曾於5月就民眾對東京奧運的支持度進行民調，調查結果顯示，43%受訪者希望奧運會取消，還有40%的人認為奧運會應該再度推遲，《朝日新聞》報道，兩項相加，相當於反對奧運會2021年舉辦的受訪者達到83%，日本民眾對奧運會的支持率達到了歷史谷底。