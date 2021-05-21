以巴衝突丨以色列與哈馬斯同意停火　11天戰事告一段落

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-21 08:39

以巴衝突持續多天，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月20日形容，加沙地帶（Gaza Strip）的兒童猶如身處「人間煉獄」，因此呼籲以色列開放當地提供人道援助。而面對國際社會的壓力，以色列及巴勒斯坦哈馬斯組織（Hamas）同意在埃及的監察下停火，11天的戰事如今告一段落。

英國廣播公司（BBC）20日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日較後時間舉行內閣安全會議，有消息人士透露，以色列已知會埃及的斡旋人員，稱會在該會議後同意停火。

一名哈馬斯官員較早時亦稱，哈馬斯預計可能會在一至兩天內與以色列達成停火協議。

埃及宣布成功斡旋停火

埃及政府透過國營傳媒報道，開羅方面成功協調以巴停火，並指協議會在當地時間21日凌晨2時起生效。總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）同時下令派遣兩批保安代表，分別到以巴監察停火。

內塔尼亞胡辦公室的聲明指，以色列內閣一致同意與哈馬斯停火，但指雙方仍未就實際停火時間取得共識。

而在宣布停火前，以軍同日發動超過100次空襲，攻擊加沙北部的哈馬斯設施。哈馬斯則發射火箭報復。

以巴衝突：圖為2021年5月18日，一個巴勒斯坦家庭乘車離開加沙的家園。（AP）

古特雷斯：加沙地區面臨人道危機

另外古特雷斯在聯合國大會上表示，如果世上有人間煉獄，那就是加沙地區兒童現在的生活。他指出這次衝突為加沙的重要民間設施，包括道路和電力供應都受到嚴重破壞，停電亦導致食水供應受影響，為當地帶來人道危機。

古特雷斯呼籲以軍保持最大的克制，哈馬斯亦應停止火箭攻勢，同時要求以色列停止在巴勒斯坦土地內破壞及驅逐當地居民。

而積極斡旋停火的埃及總統塞西同日指，美國總統拜登（Joe Biden）曾經致電討論以巴問題，雙方同意繼續透過對話和協調，化解區內局勢。