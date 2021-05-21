加拿大2月推出「港人簽證」計劃　移民部：至今有近6000宗申請

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-21 03:24

加拿大政府2月推出為香港人設立的新工作簽證計劃，吸引港人移民。當地移民部5月20日表示，至今已經收到大約6000份申請。

加國政府在去年11月宣布，因應港區國安法，渥太華方面為香港的年輕人提供在加拿大就讀或工作的使利途徑。根據新簽證政策，過去5年在加拿大大學畢業或取得同樣學歷的港人可以申請最多三年的工作簽證。

加拿大公民及移民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada）發言人科恩（Alexander Cohen）透過電郵向路透社表示，有關計劃在2月8日推出以來，截至5月18日，當局已經收到5,727份申請，其中503份申請是計劃開始後三周內提出。

科恩指出，加拿大與香港的關係密切，年輕港人放眼海外時，加拿大希望他們可以選擇這裏。

愛民頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty Images）

根據加拿大政府在網站表示，有關工作簽證計劃申請截止日期為2023年2月7日。網站又指，符合資格的家人也可能獲發工作簽證。

另外渥太華方面計劃在今年內較後時間推出另外兩條為年輕港人導向永久居留的途徑，第一條是給予在加拿大有逾1年工作經驗的香港居民申請，並需符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留。

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