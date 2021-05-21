日本JR新幹線駕駛員人有三急去廁所　列車一度高速「無人駕駛」

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-21 08:05

日本東海旅客鐵道（JR東海）5月20日表示，一名東海道新幹線駕駛員日前在駕駛列車時，因為肚痛而一度離開駕駛室，導致列車曾以時速150公里左右無人駕駛數分鐘。

事發於16日早上8時15分左右，東海道新幹線「光633號」（Hikari 633）的36歲駕駛員在列車駛至靜岡縣熱海及三島站之間的路段時，因為突然肚痛，於是叫車長到駕駛室暫代確認前路安全的工作，自己到車卡後方的洗手間如廁。

該名駕駛員離開駕駛室大約三分鐘，而暫代的車長則沒有駕駛執照，因此這班當時載有約160名乘客的列車一度在無人駕駛的情況下，以時速150公里左右行走。

JR東海新幹線鐵道事業本部的運輸營業部長近藤雅文在記者會上表示，就員工極為不恰當的行為向公眾致歉，稱公司考慮處分涉事駕駛員和車長，並會防止類似事件再次發生。該公司亦已經就事件通報國土交通省，有官員表示，對有關人員沒有遵守政府的規定感到遺憾，強調乘客的安全是最優先事項。

日本的鐵路一向以準時而聞名全球，即使出現數分鐘的延誤，可能對營運商帶來巨大影響，並成為傳媒炮轟對象。圖為2021年5月6日，一列東海道新幹線列車駛至東京站附近。（Getty Images）

今次是JR東海史上首次有新幹線駕駛員在載客列車上離開駕駛室。根據該公司規定，如果駕駛員工作途中感到不適，需向指令中心報告，並由持牌車長暫代職務，或是將列車駛至最近的車站。

涉事駕駛員接受公司內部調查時表示，他當時因為希望避免將列車駛至鄰近車站而導致服務延誤，所以才作出這個決定。