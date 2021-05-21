以巴衝突｜以色列哈馬斯停火協議生效　巴勒斯坦只得一夕安寢？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-21 11:16

以色列和巴勒斯坦武裝份子哈馬斯的停火協議香港時間5月21日清晨7時生效，加沙地帶有巴人到街頭慶祝。持續11天的戰火雖然告一段落，但是否代表巴勒斯坦從此回歸平靜？很多人都深知以巴死結不時頓時能夠解開，稍有差池隨時再擦槍走火。

以巴停火是所有人都樂見的畫面，不過造成的傷亡已經無法彌補。巴勒斯坦有最少230人死亡，包括65名兒童和39名女性，還有1,710人受傷。以色列則有12人死亡，包括5歲男童和16歲少女。

圖為2021年5月20日，有火箭從加沙地帶向以色列發射。（美聯社）

以巴對停火協議各說各話，顯然預示了眼前難關重重。以色列表示，停火協議沒有附帶條件。不過哈馬斯代表哈姆丹（Osama Hamdan）則稱以色列同意停止東耶路撒冷謝赫杰拉（Sheikh Jarrah）和阿克薩清真寺（Al Aqsa）的挑釁行為。

即使他們願意暫時放下槍炮，但言談間仍然態度強硬，停火協議能夠持續多久仍然是未知之數。宣布停火後，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）警告，實際情況將決定行動是否繼續。哈馬斯發言人指，「如果佔領者遵循（停火協議），巴勒斯坦抵抗運動（哈馬斯）將遵守協議。 」

以往的停火協議往往都脆弱得一碰即碎。2014年7月，以巴爆發嚴重衝突，以軍轟炸加沙後六日，埃及提出停火協議。以色列同意，但哈馬斯稱協議未有滿足它的要求。不足24小時內，戰火再起。兩日後，埃及宣布再度停火，但以色列出動坦克和地面部隊，從海面攻擊加沙，想破壞哈馬斯的地道。最終經歷九次停火，持續51日的衝突才正式結束。

停火是衝突的休止符，後續通常還有很多功夫。例如是以色列放寬對加沙的封鎖，容許人道救援物資、燃料和其他商品進入；哈馬斯約束示威者和攻擊以色列的武裝份子；雙方交換囚犯等。但更大的困難自然是重建加沙，以及改善以色列、哈馬斯和法塔赫（Fatah）的關係。巴勒斯坦自治政府外交部長馬勒基（Riad Al-Malki）坦言，加沙停火讓巴人能夠入睡，但「根本不夠」，未能解決爆發衝突的「核心問題」。